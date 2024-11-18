Два человека умерли от COVID-19 на Харьковщине: ситуация за неделю

Более 2,4 тысячи человек заболели гриппом и ОРВИ (с учетом COVID-19) на Харьковщине за неделю с 11 по 17 ноября. Заболеваемость находится на уровне предыдущей недели, информируют в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Госпитализировали 125 человек, из которых 41 ребенок. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, говорится в сообщении.

Количество случаев COVID-19 среди общего числа — 3,2%. Зарегистрированы 77 лабораторно подтвержденных случаев у взрослых.

«Зарегистрировано два летальных исхода среди больных с COVID-19 в возрастных группах 30-64 года и 65 лет и старше. У больных отмечались осложнения со стороны сердечно-сосудистой, легочной систем и ЖКТ. Умершие не были привиты против гриппа и COVID-19», – отметили специалисты.