Дві людини померли від COVID-19 на Харківщині: ситуація за тиждень

Понад 2,4 тисячі людей захворіли на грип та ГРВІ (з урахуванням COVID-19) на Харківщині за тиждень з 11 по 17 листопада. Захворюваність знаходиться на рівні попереднього тижня, інформують у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Були ушпиталені 125 осіб, з яких 41 дитина. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, йдеться у повідомленні.

Питома вага COVID-19 становить 3,2%. Зареєстровано 77 лабораторно підтверджених випадків у дорослих.

«Зареєстровано два летальні випадки серед хворих із COVID-19 у вікових групах 30-64 роки та 65 років і старші. У хворих відмічалися ускладнення з боку серцево-судинної, легеневої систем та ШКТ. Померлі не були щеплені проти грипу та COVID-19», – зазначили фахівці.