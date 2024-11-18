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Дві людини померли від COVID-19 на Харківщині: ситуація за тиждень

Суспільство 12:10   18.11.2024
Вікторія Яковенко
Дві людини померли від COVID-19 на Харківщині: ситуація за тиждень Фото: ХМР

Понад 2,4 тисячі людей захворіли на грип та ГРВІ (з урахуванням COVID-19) на Харківщині за тиждень з 11 по 17 листопада. Захворюваність знаходиться на рівні попереднього тижня, інформують у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Були ушпиталені 125 осіб, з яких 41 дитина. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, йдеться у повідомленні.

Питома вага COVID-19 становить 3,2%. Зареєстровано 77 лабораторно підтверджених випадків у дорослих.

«Зареєстровано два летальні  випадки серед хворих із COVID-19 у вікових групах 30-64 роки та 65 років і старші. У хворих відмічалися ускладнення з боку серцево-судинної, легеневої систем та ШКТ. Померлі не були щеплені проти грипу та COVID-19», – зазначили фахівці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 2,4 тисячі людей захворіли на грип та ГРВІ (з урахуванням COVID-19) на Харківщині за тиждень з 11 по 17 листопада.".