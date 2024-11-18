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Женщину задушили на Харьковщине: в убийстве подозревают ее сына

Происшествия 13:46   18.11.2024
Виктория Яковенко
Женщину задушили на Харьковщине: в убийстве подозревают ее сына Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве 34-летнему мужчине. По данным следствия, он под хмельком задушил собственную мать.

14 ноября в 05:47 на линию «102» поступило сообщение от 34-летнего мужчины о том, что в поселке Нижняя Краснопавловка умерла его мать, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Тело 60-летней женщины направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. По данным исследования, она умерла в результате механической асфиксии, добавили полицейские.

«13 ноября у себя дома 34-летний мужчина вместе с матерью и знакомыми употребляли спиртные напитки. Около 20 часов гости пошли домой, а родные люди продолжили пьянствовать. Между ними возникла ссора, во время которой сын задушил мать руками», – выяснили правоохранители.

Фигуранта задержали. Если его вину докажут, мужчине «светит» до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве 34-летнему мужчине. По данным следствия, он под хмельком задушил собственную мать.".