Женщину задушили на Харьковщине: в убийстве подозревают ее сына

Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве 34-летнему мужчине. По данным следствия, он под хмельком задушил собственную мать.

14 ноября в 05:47 на линию «102» поступило сообщение от 34-летнего мужчины о том, что в поселке Нижняя Краснопавловка умерла его мать, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Тело 60-летней женщины направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. По данным исследования, она умерла в результате механической асфиксии, добавили полицейские.

«13 ноября у себя дома 34-летний мужчина вместе с матерью и знакомыми употребляли спиртные напитки. Около 20 часов гости пошли домой, а родные люди продолжили пьянствовать. Между ними возникла ссора, во время которой сын задушил мать руками», – выяснили правоохранители.

Фигуранта задержали. Если его вину докажут, мужчине «светит» до 15 лет тюрьмы.