Жінку задушили на Харківщині: у вбивстві підозрюють її сина
Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві 34-річному чоловіку. За даними слідства, він напідпитку задушив власну матір.
14 листопада о 05:47 на лінію «102» надійшло повідомлення від 34-річного чоловіка про те, що в селищі Нижня Краснопавлівка померла його мати, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Тіло 60-річної жінки направили для проведення судово-медичної експертизи. За даними дослідження, вона померла внаслідок механічної асфіксії, додали поліцейські.
«13 листопада у себе вдома 34-річний чоловік разом з матір’ю та знайомими вживали спиртні напої. Близько 20:00 гості пішли додому, а рідні люди продовжили пиячити. Між ними виникла сварка, під час якої син задушив матір руками», – з’ясували правоохоронці.
Фігуранта затримали. Якщо його провину доведуть, чоловіку «світить» до 15 років тюрми.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: задушил, мать, поліція, убийство, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві 34-річному чоловіку. За даними слідства, він напідпитку задушив власну матір.".