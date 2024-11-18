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Жінку задушили на Харківщині: у вбивстві підозрюють її сина

Події 13:46   18.11.2024
Вікторія Яковенко
Жінку задушили на Харківщині: у вбивстві підозрюють її сина Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві 34-річному чоловіку. За даними слідства, він напідпитку задушив власну матір.

14 листопада о 05:47 на лінію «102» надійшло повідомлення від 34-річного чоловіка про те, що в селищі Нижня Краснопавлівка померла його мати, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Тіло 60-річної жінки направили для проведення судово-медичної експертизи. За даними дослідження, вона померла внаслідок механічної асфіксії, додали поліцейські.

«13 листопада у себе вдома 34-річний чоловік разом з матір’ю та знайомими вживали спиртні напої. Близько 20:00 гості пішли додому, а рідні люди продовжили пиячити. Між ними виникла сварка, під час якої син задушив матір руками», – з’ясували правоохоронці.

Фігуранта затримали. Якщо його провину доведуть, чоловіку «світить» до 15 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 13:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві 34-річному чоловіку. За даними слідства, він напідпитку задушив власну матір.".