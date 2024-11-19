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Харьковчане предлагают Терехову улучшить общественный транспорт: какие идеи

Общество 15:41   19.11.2024
Виктория Яковенко
Харьковчане предлагают Терехову улучшить общественный транспорт: какие идеи Фото: пресс-служба ХГС

Установить информаторы (голосовые объявления и электронные табло) в общественном транспорте предлагают жители Харькова. Соответсвующая петиция появилась на сайте горсовета.

«На Салтовке в троллейбусах есть информаторы, а в трамваях нет. Информаторы будут сообщать информацию о следующей остановке и времени прибытия, что поможет пассажирам легко ориентироваться во время пути. Это также улучшит качество обслуживания, особенно для пожилых и тех, кто не знаком с маршрутом», — пишет автор петиции Артем Баранник.

Автор уверен, что воплощение этой идеи станет важным этапом модернизации общественного транспорта и повысит доступность для всех жителей.

Чтобы предложение рассмотрело руководство мэрии, петиция должна набрать 5000 голосов за 90 дней.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 15:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Установить информаторы (голосовые объявления и электронные табло) в общественном транспорте предлагают жители Харькова. Соответсвующая петиция появилась на сайте горсовета.".