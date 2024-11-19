Live
  • Вт 19.11.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 41.37
  • EUR 43.63

Харків’яни пропонують Терехову покращити громадський транспорт: які ідеї

Суспільство 15:41   19.11.2024
Вікторія Яковенко
Харків’яни пропонують Терехову покращити громадський транспорт: які ідеї Фото: Пресслужба ХМР

Встановити інформатори (голосові оголошення та електронні табло) в громадському транспорті пропонують жителі Харкова. Відповідна петиція з’явилася на сайті міськради.

«На Салтівці у тролейбусах є інформатори, а у трамваях немає. Інформатори повідомлятимуть інформацію про наступну зупинку та час прибуття, що допоможе пасажирам легко орієнтуватися під час шляху. Це також покращить якість обслуговування, особливо для літніх людей та тих, хто не знайомий з маршрутом», – пише автор петиції Артем Баранник.

Автор впевнений, що втілення цієї ідеї стане важливим етапом у модернізації громадського транспорту і підвищить доступність для всіх мешканців.

Щоб пропозицію розглянуло керівництво мерії, петиція має набрати 5000 голосів за 90 днів.

Читайте також: Харків’яни просять Терехова продовжити маршрут трамвая №23

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
31-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 17-річної на Харківщині (фото)
31-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 17-річної на Харківщині (фото)
19.11.2024, 16:23
РФ вдарила по центру Харкова: постраждали 12 людей, наслідки (відео)
РФ вдарила по центру Харкова: постраждали 12 людей, наслідки (відео)
19.11.2024, 16:39
Харків’яни пропонують Терехову покращити громадський транспорт: які ідеї
Харків’яни пропонують Терехову покращити громадський транспорт: які ідеї
19.11.2024, 15:41
Новини Харкова — головне за 19.11: 1000 днів війни, “приліт” у місті
Новини Харкова — головне за 19.11: 1000 днів війни, “приліт” у місті
19.11.2024, 16:47
СБУ: у Харкові затримали блогера, який «злив» в мережу локацію ЗСУ
СБУ: у Харкові затримали блогера, який «злив» в мережу локацію ЗСУ
19.11.2024, 15:25
Чи прорвалися українські ДРГ до Бєлгородщини: подробиці від ISW
Чи прорвалися українські ДРГ до Бєлгородщини: подробиці від ISW
19.11.2024, 07:33

Новини за темою:

10:30
Російський інформатор із Куп’янського напрямку сяде на п’ять років
18:08
8 років за ґратами отримав інформатор рф, що зливав розташування ЗСУ в Харкові
12:00
Наводили удари РФ по Харкову: «на гарячому» піймали двох коригувальників
10:30
“Хочеш стріляти по мирних?” – опубліковано листування зрадника з Харківщини
15:06
18-річний юнак на Харківщині «зливав» ворогу позиції ЗСУ, йому світить 8 років

Ви читали новину: «Харків’яни пропонують Терехову покращити громадський транспорт: які ідеї»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 15:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Встановити інформатори (голосові оголошення та електронні табло) в громадському транспорті пропонують жителі Харкова. Відповідна петиція з’явилася на сайті міськради.".