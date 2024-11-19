Харків’яни пропонують Терехову покращити громадський транспорт: які ідеї
Фото: Пресслужба ХМР
Встановити інформатори (голосові оголошення та електронні табло) в громадському транспорті пропонують жителі Харкова. Відповідна петиція з’явилася на сайті міськради.
«На Салтівці у тролейбусах є інформатори, а у трамваях немає. Інформатори повідомлятимуть інформацію про наступну зупинку та час прибуття, що допоможе пасажирам легко орієнтуватися під час шляху. Це також покращить якість обслуговування, особливо для літніх людей та тих, хто не знайомий з маршрутом», – пише автор петиції Артем Баранник.
Автор впевнений, що втілення цієї ідеї стане важливим етапом у модернізації громадського транспорту і підвищить доступність для всіх мешканців.
Щоб пропозицію розглянуло керівництво мерії, петиція має набрати 5000 голосів за 90 днів.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 15:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Встановити інформатори (голосові оголошення та електронні табло) в громадському транспорті пропонують жителі Харкова. Відповідна петиція з’явилася на сайті міськради.".