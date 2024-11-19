На Харьковщине угнали авто: подозревают трех человек (фото)
Подозрение огласили трем жителям Харьковщины в совершении двух преступлений. По данным следствия, компания людей незаконно завладели чужим автомобилем, похитили имущество и продали все новому владельцу.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 15 ноября 35-летняя жительница города Пивденное вместе со своими товарищами 28 и 50 лет увидели возле двора в Мерефе припаркованный автомобиль. В салоне были ключи, поэтому фигуранты без проблем завели машину и скрылись.
«В автомобиле они нашли домкрат, компрессор, манометр и набор инструментов – все это имущество, а также автомобиль они продали вскоре местному жителю. В этот же день работники сектора криминальной полиции задержали злоумышленников», – отметили правоохранители.
Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Если их вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы.
Сейчас подозреваемые в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 14:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение огласили трем жителям Харьковщины в совершении двух преступлений. ".