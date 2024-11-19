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На Харьковщине угнали авто: подозревают трех человек (фото)

Общество 14:15   19.11.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине угнали авто: подозревают трех человек (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Подозрение огласили трем жителям Харьковщины в совершении двух преступлений. По данным следствия, компания людей незаконно завладели чужим автомобилем, похитили имущество и продали все новому владельцу.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 15 ноября 35-летняя жительница города Пивденное вместе со своими товарищами 28 и 50 лет увидели возле двора в Мерефе припаркованный автомобиль. В салоне были ключи, поэтому фигуранты без проблем завели машину и скрылись.

«В автомобиле они нашли домкрат, компрессор, манометр и набор инструментов – все это имущество, а также автомобиль они продали вскоре местному жителю. В этот же день работники сектора криминальной полиции задержали злоумышленников», – отметили правоохранители.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Если их вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы.

Сейчас подозреваемые в СИЗО.

на Харьковщине угнали авто
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 14:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение огласили трем жителям Харьковщины в совершении двух преступлений. ".