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На Харьковщине угнали авто: вероятного преступника поймали за несколько часов

Общество 13:47   01.08.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине угнали авто: вероятного преступника поймали за несколько часов Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине полицейские задержали мужчину, который вероятно угнал чужое авто.

30 июля к правоохранителям обратился 31-летний житель поселка Кегичевка. Он сообщил, что неизвестные украли его автомобиль «ВАЗ 21063», который находился возле подъезда дома, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За несколько часов копы разыскали подозреваемого в преступлении.

«Полицейские установили, что к похищению причастен 34-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина. Также обнаружен автомобиль заявителя. Транспортное средство в исправном состоянии вернули владельцу», — добавили в полиции.

Фигуранту сообщили о подозрении, сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 13:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейские задержали мужчину, который вероятно угнал чужое авто.".