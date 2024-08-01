На Харьковщине угнали авто: вероятного преступника поймали за несколько часов
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине полицейские задержали мужчину, который вероятно угнал чужое авто.
30 июля к правоохранителям обратился 31-летний житель поселка Кегичевка. Он сообщил, что неизвестные украли его автомобиль «ВАЗ 21063», который находился возле подъезда дома, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
За несколько часов копы разыскали подозреваемого в преступлении.
«Полицейские установили, что к похищению причастен 34-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина. Также обнаружен автомобиль заявителя. Транспортное средство в исправном состоянии вернули владельцу», — добавили в полиции.
Фигуранту сообщили о подозрении, сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 13:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейские задержали мужчину, который вероятно угнал чужое авто.".