На Харківщині викрали авто: ймовірного злочинця піймали за кілька годин
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині поліцейські затримали чоловіка, який ймовірно викрав чуже авто.
30 липня до правоохоронців звернувся 31-річний житель селища Кегичівка. Він повідомив, що невідомі вкрали його авто «ВАЗ 21063», який знаходився біля під’їзду будинку, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За кілька годин копи розшукали підозрюваного у злочині.
«Поліцейські встановили, що до викрадення причетний 34-річний раніше засуджений за аналогічні злочини чоловік. Також виявлений автомобіль заявника. Транспортний засіб у справному стані повернули власнику», – додали в поліції.
Фігуранту повідомили про підозру, наразі він перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 13:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські затримали чоловіка, який ймовірно викрав чуже авто.".