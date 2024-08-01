Live
  • Чт 01.08.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 41.01
  • EUR 44.4

На Харківщині викрали авто: ймовірного злочинця піймали за кілька годин

Суспільство 13:47   01.08.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині викрали авто: ймовірного злочинця піймали за кілька годин Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка, який ймовірно викрав чуже авто.

30 липня до правоохоронців звернувся 31-річний житель селища Кегичівка. Він повідомив, що невідомі вкрали його авто «ВАЗ 21063», який знаходився біля під’їзду будинку, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За кілька годин копи розшукали підозрюваного у злочині.

«Поліцейські встановили, що до викрадення причетний 34-річний раніше засуджений за аналогічні злочини чоловік. Також виявлений автомобіль заявника. Транспортний засіб у справному стані повернули власнику», – додали в поліції.

Фігуранту повідомили про підозру, наразі він перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 8 років тюрми.

01
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Банду, яка обікрала квартиру у місті під Харковом, викрили поліціянти

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині викрали авто: ймовірного злочинця піймали за кілька годин
На Харківщині викрали авто: ймовірного злочинця піймали за кілька годин
01.08.2024, 13:47
Головні новини Харкова 1 серпня: ракетний удар, навідник із УПЦ
Головні новини Харкова 1 серпня: ракетний удар, навідник із УПЦ
01.08.2024, 13:16
Наразі можливості немає – Синєгубов про диференціацію тривог в Харкові (відео)
Наразі можливості немає – Синєгубов про диференціацію тривог в Харкові (відео)
01.08.2024, 13:09
«Шопінг» для Центрального парку Харкова: КП купить одягу на майже 1 млн – ХАЦ
«Шопінг» для Центрального парку Харкова: КП купить одягу на майже 1 млн – ХАЦ
01.08.2024, 12:37
Генштаб повідомив, де Сили оборони відбивали штурми ворога на Харківщині
Генштаб повідомив, де Сили оборони відбивали штурми ворога на Харківщині
01.08.2024, 08:30
Хабар для завкафа у Харкові: за “магістра” вимагав $10 000
Хабар для завкафа у Харкові: за “магістра” вимагав $10 000
01.08.2024, 11:49

Новини за темою:

14:08
Підпали авто військових на Харківщині: учасники схем – діти від 12 років – ОВА
11:29
Підпалив автомобіль ЗСУ: 18-річний харків’янин може сісти на 10 років (відео)
15:22
Смертельний підрив авто на Харківщині: Синєгубов повідомив, хто загинув
12:40
ДТП у Харкові: два підлітки на велосипеді потрапили під колеса авто
21:10
Авто, дрони та зарядні станції передали харківські бізнесмени ЗСУ

Ви читали новину: «На Харківщині викрали авто: ймовірного злочинця піймали за кілька годин»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 13:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські затримали чоловіка, який ймовірно викрав чуже авто.".