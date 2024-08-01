На Харківщині викрали авто: ймовірного злочинця піймали за кілька годин

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка, який ймовірно викрав чуже авто.

30 липня до правоохоронців звернувся 31-річний житель селища Кегичівка. Він повідомив, що невідомі вкрали його авто «ВАЗ 21063», який знаходився біля під’їзду будинку, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За кілька годин копи розшукали підозрюваного у злочині.

«Поліцейські встановили, що до викрадення причетний 34-річний раніше засуджений за аналогічні злочини чоловік. Також виявлений автомобіль заявника. Транспортний засіб у справному стані повернули власнику», – додали в поліції.

Фігуранту повідомили про підозру, наразі він перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 8 років тюрми.