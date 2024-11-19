На Харківщині викрали авто: підозрюють трьох людей (фото)

Підозру оголосили трьом жителям Харківщини у скоєнні двох злочинів. За даними слідства, компанія людей незаконно заволоділи чужою автівкою, викрали майно та продали все новому власнику.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 15 листопада 35-річна мешканка міста Південне разом зі своїми товаришами 28 та 50 років побачили біля подвір’я у Мерефі припаркований автомобіль. В салоні були ключі, тож фігуранти без проблем завели машину та втекли.

«В автівці вони знайшли домкрат, компресор, манометр та набір інструментів – все це майно, а також автомобіль вони невдовзі продали місцевому мешканцю. Цього ж дня працівники сектору кримінальної поліції затримали зловмисників», – зазначили правоохоронці.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 8 років тюрми.

Зараз підозрювані у СІЗО.