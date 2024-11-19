На Харківщині викрали авто: підозрюють трьох людей (фото)
Підозру оголосили трьом жителям Харківщини у скоєнні двох злочинів. За даними слідства, компанія людей незаконно заволоділи чужою автівкою, викрали майно та продали все новому власнику.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 15 листопада 35-річна мешканка міста Південне разом зі своїми товаришами 28 та 50 років побачили біля подвір’я у Мерефі припаркований автомобіль. В салоні були ключі, тож фігуранти без проблем завели машину та втекли.
«В автівці вони знайшли домкрат, компресор, манометр та набір інструментів – все це майно, а також автомобіль вони невдовзі продали місцевому мешканцю. Цього ж дня працівники сектору кримінальної поліції затримали зловмисників», – зазначили правоохоронці.
Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 8 років тюрми.
Зараз підозрювані у СІЗО.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, кража, підозра, поліція, угнали, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 14:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру оголосили трьом жителям Харківщини у скоєнні двох злочинів. ".