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Пять штурмов россиян отбили ВСУ на Купянском направлении – Генштаб на 16:00

16:55   20.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пять штурмов россиян отбили ВСУ на Купянском направлении – Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О боях, которые произошли за день, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении военные РФ штурмовали позиции украинских защитников дважды в районе Волчанска и Старицы, написали в ГШ.

А на Купянском – враг атаковал пять раз около Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.

Читайте также: Обстрелы стали еще хаотичнее, за день двое раненых. Канашевич о Купянске

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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Пять штурмов россиян отбили ВСУ на Купянском направлении – Генштаб на 16:00
Пять штурмов россиян отбили ВСУ на Купянском направлении – Генштаб на 16:00
20.11.2024, 16:55

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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли за день, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".