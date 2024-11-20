Пять штурмов россиян отбили ВСУ на Купянском направлении – Генштаб на 16:00

О боях, которые произошли за день, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении военные РФ штурмовали позиции украинских защитников дважды в районе Волчанска и Старицы, написали в ГШ.

А на Купянском – враг атаковал пять раз около Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.