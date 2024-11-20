Пять штурмов россиян отбили ВСУ на Купянском направлении – Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О боях, которые произошли за день, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении военные РФ штурмовали позиции украинских защитников дважды в районе Волчанска и Старицы, написали в ГШ.
А на Купянском – враг атаковал пять раз около Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 16:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли за день, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".