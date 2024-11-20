П’ять штурмів росіян відбили ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої, що сталися за день на Харківщині, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку військові РФ штурмували позиції українських захисників двічі в районі Вовчанська та Стариці, написали у ГШ.
А на Куп’янському – ворог атакував п’ять разів біля Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 16:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що сталися за день на Харківщині, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".