П’ять штурмів росіян відбили ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб на 16:00

Про бої, що сталися за день на Харківщині, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку військові РФ штурмували позиції українських захисників двічі в районі Вовчанська та Стариці, написали у ГШ.

А на Куп’янському – ворог атакував п’ять разів біля Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.