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Почти 100% домов на Харьковщине с теплом: какие громады без отопления (видео)

Общество 12:46   21.11.2024
Виктория Яковенко
Почти 100% домов на Харьковщине с теплом: какие громады без отопления (видео) Фото: Харьковский горсовет

В 48 из 56 территориальных громад Харьковщины уже начали отопительный сезон. На 21 ноября в 45 ТГ 100% потребителей подключены к теплоснабжению, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга в «Укринформе».

«В работе 99,1% котельных. Тепло обеспечено в 99,9% жилых домов и 99,5% объектов социальной сферы. 100% учреждений здравоохранения и 99,6% учебных заведений подключены к теплоснабжению. В двух громадах — Сахновщинской и Шевченковской — работы по подключению учебных заведений завершаем в течение 1-2 дней, а в Изюмской громаде остаются неподключенными 7 жилых домов из-за проведения восстановительных работ на поврежденной котельной», — рассказал Синегубов.

По его словам, без отопления остаются восемь громад, где продолжаются боевые действия или существует напряженная ситуация безопасности. Это Купянский (6 громад), Чугуевский (1 громада – Волчанск) и Харьковский (1 громада – Липцы) районы.

«Мы живем под постоянными обстрелами. Только с начала этого года у нас было 1,5 тысячи ударов, из них 300 – это были ракетные удары, около 600 – это управляемые авиабомбы», — уточнил глава ХОВА.

Относительно энергоснабжения, добавил Синегубов, учитывая произошедшие недавно удары по энергосистеме, в регионе применяются плановые отключения света.

«Утром у нас были аварийные отключения, имеем четыре очереди по три часа, дальше будем оперативно информировать население о наличии таких соответствующих графиков или их отсутствии», — сказал глава ХОВА.

Видео: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 48 из 56 территориальных громад Харьковщины уже начали отопительный сезон. На 21 ноября в 45 ТГ 100% потребителей подключены к теплоснабжению.".