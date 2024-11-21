Почти 100% домов на Харьковщине с теплом: какие громады без отопления (видео)
В 48 из 56 территориальных громад Харьковщины уже начали отопительный сезон. На 21 ноября в 45 ТГ 100% потребителей подключены к теплоснабжению, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга в «Укринформе».
«В работе 99,1% котельных. Тепло обеспечено в 99,9% жилых домов и 99,5% объектов социальной сферы. 100% учреждений здравоохранения и 99,6% учебных заведений подключены к теплоснабжению. В двух громадах — Сахновщинской и Шевченковской — работы по подключению учебных заведений завершаем в течение 1-2 дней, а в Изюмской громаде остаются неподключенными 7 жилых домов из-за проведения восстановительных работ на поврежденной котельной», — рассказал Синегубов.
По его словам, без отопления остаются восемь громад, где продолжаются боевые действия или существует напряженная ситуация безопасности. Это Купянский (6 громад), Чугуевский (1 громада – Волчанск) и Харьковский (1 громада – Липцы) районы.
«Мы живем под постоянными обстрелами. Только с начала этого года у нас было 1,5 тысячи ударов, из них 300 – это были ракетные удары, около 600 – это управляемые авиабомбы», — уточнил глава ХОВА.
Относительно энергоснабжения, добавил Синегубов, учитывая произошедшие недавно удары по энергосистеме, в регионе применяются плановые отключения света.
«Утром у нас были аварийные отключения, имеем четыре очереди по три часа, дальше будем оперативно информировать население о наличии таких соответствующих графиков или их отсутствии», — сказал глава ХОВА.
Видео: Олег Синегубов
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, опалення, отопление, синегубов, тепло, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 12:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 48 из 56 территориальных громад Харьковщины уже начали отопительный сезон. На 21 ноября в 45 ТГ 100% потребителей подключены к теплоснабжению.".