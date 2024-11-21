Майже 100% будинків на Харківщині з теплом: які громади без опалення (відео)

У 48 з 56 територіальних громад Харківщини вже розпочали опалювальний сезон. Станом на 21 листопада у 45 ТГ 100% споживачів підключені до теплопостачання, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу в «Укрінформі».

«У роботі 99,1% котелень. Тепло забезпечено в 99,9% житлових будинків та 99,5% об’єктів соціальної сфери. 100% закладів охорони здоров’я та 99,6% закладів освіти підключено до теплопостачання. У двох громадах — Сахновщинська та Шевченківська — роботи з підключення закладів освіти завершуємо протягом 1–2 днів, а в Ізюмській міській громаді залишаються непідключеними 7 житлових будинків через проведення відновлювальних робіт на пошкодженій котельні», – розповів Синєгубов.

За його словами, без опалення залишаються вісім громад, де тривають бойові дії або існує напружена безпекова ситуація. Це Куп’янський (6 громад), Чугуївський (1 громада – Вовчанськ) та Харківський (1 громада – Липці) райони.

«Ми живемо під постійними обстрілами. Лише з початку цього року у нас було 1,5 тисячі ударів, з них 300 – це були ракетні удари, біля 600 – це керовані авіабомби», – уточнив голова ХОВА.

Щодо енергопостачання, додав Синєгубов, враховуючи удари по енергосистемі, які сталися нещодавно, в регіоні застосовуються планові відключення світла.

«Зранку у нас були аварійні відключення, маємо наразі чотири черги по три години, далі будемо оперативно інформувати населення щодо наявності таких відповідних графіків чи їх відсутності», – сказав голова ХОВА.

Відео: Олег Синєгубов

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