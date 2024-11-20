Завтра з ранку до ночі вимикатимуть світло за графіком на Харківщині

Про застосування графіка погодинних відключень завтра, 21 листопада, повідомило АТ «Харківобленерго».

«Завтра, 21 листопада, у Харківській області з 7:00 до 22:00 буде застосовуватися графік погодинних відключень», – йдеться в офіційному повідомленні.