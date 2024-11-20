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Завтра з ранку до ночі вимикатимуть світло за графіком на Харківщині

Суспільство 19:49   20.11.2024
Оксана Якушко
Завтра з ранку до ночі вимикатимуть світло за графіком на Харківщині

Про застосування графіка погодинних відключень завтра, 21 листопада, повідомило АТ «Харківобленерго».

«Завтра, 21 листопада, у Харківській області з 7:00 до 22:00 буде застосовуватися графік погодинних відключень», – йдеться в офіційному повідомленні.

Читайте також: Новий графік відключення світла на Харківщині опублікували в “Харківобленерго”

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 19:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про застосування графіка погодинних відключень завтра, 21 листопада, повідомило АТ «Харківобленерго».".