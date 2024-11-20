Завтра с утра и до ночи будут выключать свет по графику в Харьковской области
cek.dp.ua
О применении графика почасовых отключений завтра, 21 ноября, сообщило АО «Харьковоблэнерго».
«Завтра, 21 ноября, в Харьковской области с 7:00 до 22:00 будет применяться график почасовых отключений», — говорится в официальном сообщении.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключение электричества, світло, свет, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 19:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О применении графика почасовых отключений завтра, 21 ноября, сообщило АО «Харьковоблэнерго».".