Live
  • Ср 20.11.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.33
  • EUR 43.69

Завтра с утра и до ночи будут выключать свет по графику в Харьковской области

Общество 19:49   20.11.2024
Оксана Якушко
Завтра с утра и до ночи будут выключать свет по графику в Харьковской области cek.dp.ua

О применении графика почасовых отключений завтра, 21 ноября, сообщило АО «Харьковоблэнерго».

«Завтра, 21 ноября, в Харьковской области с 7:00 до 22:00 будет применяться график почасовых отключений», — говорится в официальном сообщении.

Читайте также: Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в “Харьковоблэнерго”

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«В ТЦК служат исключительно здоровые люди — это неправда» — Харьковский ОТЦК
«В ТЦК служат исключительно здоровые люди — это неправда» — Харьковский ОТЦК
20.11.2024, 14:25
Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты
Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты
20.11.2024, 13:02
На Харьковщине восстановили мост, который подорвали россияне (фото)
На Харьковщине восстановили мост, который подорвали россияне (фото)
20.11.2024, 11:39
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
20.11.2024, 11:52
Украина ударила дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow по РФ – СМИ
Украина ударила дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow по РФ – СМИ
20.11.2024, 18:28
Дождь и сильный ветер. Какой будет погода 21 ноября в Харькове и области
Дождь и сильный ветер. Какой будет погода 21 ноября в Харькове и области
20.11.2024, 20:13

Новости по теме:

14:50
В Харьковской области сегодня будут отключать свет по графику
07:54
Свет на Харьковщине не будут отключать: облэнерго отменило график
22:25
Завтра с 8 до 22 часов свет будут выключать по графику в Харьковской области
20:08
Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в «Харьковоблэнерго»
11:43
Аварийные отключения света отменили в Харьковской области

Вы читали новость: «Завтра с утра и до ночи будут выключать свет по графику в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 19:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О применении графика почасовых отключений завтра, 21 ноября, сообщило АО «Харьковоблэнерго».".