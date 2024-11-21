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Терехов рассказал, что делают в Харькове для устойчивого электроснабжения

Общество 13:15   21.11.2024
Виктория Яковенко
Терехов рассказал, что делают в Харькове для устойчивого электроснабжения скриншот

В Харькове продолжают работать над разработкой «энергетического острова», сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Сегодня в Харькове находятся 1,2 млн жителей. Среди которых 202 506 человек – вынужденные переселенцы. Только за май в Харьков переехали 10 тыс. переселенцев. Для нас очень важно, чтобы у нас была стабильная система энергоснабжения. У нас нет собственной генерации потому, что враг разбил ее. Мы работаем, чтобы сделать «энергетический остров», чтобы мы были независимы, чтобы эта система была дифференцирована. Когда будет постоянное электроснабжение, будет и вода, и теплоснабжение, и все коммунальные услуги», — сказал мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают работать над разработкой «энергетического острова», сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".