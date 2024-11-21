Терехов рассказал, что делают в Харькове для устойчивого электроснабжения

В Харькове продолжают работать над разработкой «энергетического острова», сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Сегодня в Харькове находятся 1,2 млн жителей. Среди которых 202 506 человек – вынужденные переселенцы. Только за май в Харьков переехали 10 тыс. переселенцев. Для нас очень важно, чтобы у нас была стабильная система энергоснабжения. У нас нет собственной генерации потому, что враг разбил ее. Мы работаем, чтобы сделать «энергетический остров», чтобы мы были независимы, чтобы эта система была дифференцирована. Когда будет постоянное электроснабжение, будет и вода, и теплоснабжение, и все коммунальные услуги», — сказал мэр.