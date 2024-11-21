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Терехов розповів, що роблять в Харкові для сталого електропостачання (відео)

Суспільство 13:15   21.11.2024
Вікторія Яковенко
Терехов розповів, що роблять в Харкові для сталого електропостачання (відео) скриншот

У Харкові продовжують працювати над розробкою «енергетичного острова», повідомив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.

«Сьогодні у Харкові перебувають 1,2 млн мешканців. Серед яких 202 506 людей – вимушені переселенці. Тільки за травень у Харків переїхали 10 тисяч переселенців. Для нас дуже важливо, щоб ми мали стабільну систему енергопостачання. Ми не маємо власної генерації, бо ворог розтрощив її. Ми працюємо, щоб зробити «енергетичний острів», щоб ми були незалежні, щоб ця система була диференційована. Коли буде стале електропостачання, буде і вода, і теплопостачання, і всі комунальні послуги», – сказав мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують працювати над розробкою «енергетичного острова», повідомив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.".