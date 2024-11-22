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2800 переселенцев получили работу в Харьковской области с начала года

Общество 19:46   22.11.2024
Оксана Якушко
2800 переселенцев получили работу в Харьковской области с начала года Изображение: ХОВА

Плодотворное сотрудничество ХОВА и областного центра занятости привело к созданию почти 900 новых рабочих мест в Харьковской области, сообщает ХОВА.

С начала года на Харьковщине 486 победителей правительственных программ «Собственное дело» и «Гранты для ветеранов и второго супруга» получили более 174 миллионов гривен господдержки на открытие и развитие бизнеса.

Среди самых популярных сфер, в которых будут работать победители, – ресторанная деятельность и услуги мобильного питания, парикмахерские услуги и салоны красоты, оптовая и розничная торговля, перерабатывающая промышленность.

В области активно работают над созданием условий для трудоустройства внутри перемещенных лиц. С начала полномасштабной войны постоянную работу получили 6,2 тысяч ВПЛ, из них 2,8 тысяч человек — в текущем году.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 19:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Плодотворное сотрудничество ХОВА и областного центра занятости привело к созданию почти 900 новых рабочих мест в Харьковской области, сообщает ХОВА.".