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2800 переселенців отримали роботу в Харківській області з початку року

Суспільство 19:46   22.11.2024
Оксана Якушко
2800 переселенців отримали роботу в Харківській області з початку року

Плідна співпраця ХОВА та обласного центру зайнятості призвела до створення майже 900 нових робочих місць у Харківській області, повідомляє ХОВА.

Від початку року на Харківщині 486 переможців урядових програм «Власна справа» і «Гранти для ветеранів та другого з подружжя» отримали понад 174 мільйони гривень держпідтримки на відкриття та розвиток бізнесу.

Серед найпопулярніших сфер, у яких працюватимуть переможці, – ресторанна діяльність і надання послуг мобільного харчування, перукарські послуги й салони краси, гуртова й роздрібна торгівля, переробна промисловість.

В області активно працюють над створенням умов для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни постійну роботу отримали 6,2 тисячі ВПО, з них 2,8 тисячі людей — впродовж поточного року.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 19:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Плідна співпраця ХОВА та обласного центру зайнятості призвела до створення майже 900 нових робочих місць у Харківській області, повідомляє ХОВА.".