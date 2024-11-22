2800 переселенців отримали роботу в Харківській області з початку року
Плідна співпраця ХОВА та обласного центру зайнятості призвела до створення майже 900 нових робочих місць у Харківській області, повідомляє ХОВА.
Від початку року на Харківщині 486 переможців урядових програм «Власна справа» і «Гранти для ветеранів та другого з подружжя» отримали понад 174 мільйони гривень держпідтримки на відкриття та розвиток бізнесу.
Серед найпопулярніших сфер, у яких працюватимуть переможці, – ресторанна діяльність і надання послуг мобільного харчування, перукарські послуги й салони краси, гуртова й роздрібна торгівля, переробна промисловість.
В області активно працюють над створенням умов для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни постійну роботу отримали 6,2 тисячі ВПО, з них 2,8 тисячі людей — впродовж поточного року.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 19:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Плідна співпраця ХОВА та обласного центру зайнятості призвела до створення майже 900 нових робочих місць у Харківській області, повідомляє ХОВА.".