Как власть определяет количество людей в Харькове: Терехов раскрыл механизм
Сейчас в Харькове постоянно живет 1,2 миллиона человек. Численность населения в городе при таких экстремальных условиях определяют по трафику мобильных телефонов.
Об этом мэр Игорь Терехов рассказал в интервью изданию «Главком».
Он отметил, что до 2022 года в Харькове было, по официальным данным, 1,6 миллиона жителей, но фактически в городе жило около двух миллионов человек, если считать почти 300 тысяч студентов и еще тысячи жителей области, которые приезжали в город на работу и возвращались домой только на выходные.
«Сейчас в Харькове постоянно живет 1,2 миллиона человек. Да, много людей выехало из города, но много и приехало из других областей, преимущественно из Донецкой и Луганской, из Запорожской области, с территорий, которые попали под оккупацию или где сейчас идут активные боевые действия. Очень много людей из тех городов и районов Харьковской области, которые особенно пострадали от боевых действий, — из Купянского района, Изюма, Балаклеи и других городов», — сказал Терехов.
Мэр также рассказал, что за 1000 дней большой войны в городе родилось 7733 ребенка. В 2022 году — 2492 ребенка, в 2023-м — 2814 детей, за десять месяцев этого года — 2663 ребенка. Таким образом, каждую неделю рождается 50-60 детей.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 18:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харькове постоянно живет 1,2 миллиона человек. Численность населения в городе при таких экстремальных условиях определяют по трафику мобильных телефонов.".