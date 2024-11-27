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Як влада визначає кількість людей у Харкові: Терехов розкрив механізм

Суспільство 18:39   27.11.2024
Олена Нагорна
Як влада визначає кількість людей у Харкові: Терехов розкрив механізм

Зараз у Харкові постійно мешкає 1,2 мільйона людей. Чисельність населення у місті за таких екстремальних умов визначають за трафіком мобільних телефонів.

Про це мер Ігор Терехов розповів в інтерв’ю «Главкому».

Він зазначив, що до 2022 року в Харкові було, за офіційними даними, 1,6 мільйона мешканців, але насправді в місті жило близько двох мільйонів людей, якщо рахувати майже 300 тисяч студентів і ще тисячі жителів області, які приїжджали в місто на роботу і поверталися додому лише на вихідні.

“Зараз у Харкові постійно живе 1,2 мільйона людей. Так, багато людей виїхало з міста, але багато й приїхало з інших областей, переважно з Донецької та Луганської, з Запорізької області, з територій, які потрапили під окупацію або де зараз ідуть активні бойові дії. Дуже багато людей з тих міст та районів Харківської області, які особливо постраждали від бойових дій, − з Куп’янського району, Ізюма, Балаклеї та інших міст”, – сказав Терехов.

Мер також розповів, що за 1000 днів великої війни в місті народилося 7733 дитини. У 2022 році − 2492 дитини, у 2023-му − 2814 дітей, за десять місяців цього року − 2663 дитини. Отже, щотижня народжується 50-60 дітей.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 18:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз у Харкові постійно мешкає 1,2 мільйона людей. Чисельність населення у місті за таких екстремальних умов визначають за трафіком мобільних телефонів.".