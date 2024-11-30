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Северокорейский ПТРК Bulsae-4 подбили на Харьковщине (видео)

Происшествия 17:18   30.11.2024
Елена Нагорная
Северокорейский ПТРК Bulsae-4 подбили на Харьковщине (видео) Скриншот

Северокорейский самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 поразили на рубежах Харьковской области FPV-пилоты 3-й отдельной штурмовой бригады.

В ПТРК Bulsae-4 воины подразделения «Ветролом» попали на ходу, говорится в публикации 3-й ОШБр.

Кроме того, они сожгли вражеский Урал и поразили спрятанный КамАЗ. Досталось и пехоте противника, обосновавшейся в доме.

Видео: 3-я ОШБр

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 17:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Северокорейский самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 поразили на рубежах Харьковской области FPV-пилоты 3-й отдельной штурмовой бригады.".