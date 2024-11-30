Северокорейский ПТРК Bulsae-4 подбили на Харьковщине (видео)
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Северокорейский самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 поразили на рубежах Харьковской области FPV-пилоты 3-й отдельной штурмовой бригады.
В ПТРК Bulsae-4 воины подразделения «Ветролом» попали на ходу, говорится в публикации 3-й ОШБр.
Кроме того, они сожгли вражеский Урал и поразили спрятанный КамАЗ. Досталось и пехоте противника, обосновавшейся в доме.
Видео: 3-я ОШБр
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: 3-я ОШБр, новости Харькова, северная корея, техника;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 17:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Северокорейский самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 поразили на рубежах Харьковской области FPV-пилоты 3-й отдельной штурмовой бригады.".