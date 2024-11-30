Північнокорейський ПТРК Bulsae-4 підбили на Харківщині (відео)

Північнокорейський самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4 уразили на рубежах Харківської області FPV-пілоти 3-ї окремої штурмової бригади.

У ПТРК Bulsae-4 воїни підрозділу “Вітролом” влучили на ходу, йдеться у публікації 3-ї ОШБр.

Крім того, вони спалили ворожий Урал та вразили захований КамАЗ. Дісталося і піхоті супротивника, що перебувала в будинку.

Відео: 3-тя ОШБр