Північнокорейський ПТРК Bulsae-4 підбили на Харківщині (відео)
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Північнокорейський самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4 уразили на рубежах Харківської області FPV-пілоти 3-ї окремої штурмової бригади.
У ПТРК Bulsae-4 воїни підрозділу “Вітролом” влучили на ходу, йдеться у публікації 3-ї ОШБр.
Крім того, вони спалили ворожий Урал та вразили захований КамАЗ. Дісталося і піхоті супротивника, що перебувала в будинку.
Відео: 3-тя ОШБр
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 17:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Північнокорейський самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4 уразили на рубежах Харківської області FPV-пілоти 3-ї окремої штурмової бригади.".