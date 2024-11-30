Live
  • Сб 30.11.2024
  • Харків  +0°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.86

Північнокорейський ПТРК Bulsae-4 підбили на Харківщині (відео)

Події 17:18   30.11.2024
Олена Нагорна
Північнокорейський ПТРК Bulsae-4 підбили на Харківщині (відео) Скриншот

Північнокорейський самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4 уразили на рубежах Харківської області FPV-пілоти 3-ї окремої штурмової бригади.

У ПТРК Bulsae-4 воїни підрозділу “Вітролом” влучили на ходу, йдеться у публікації 3-ї ОШБр.

Крім того, вони спалили ворожий Урал та вразили захований КамАЗ. Дісталося і піхоті супротивника, що перебувала в будинку.

Відео: 3-тя ОШБр

Читайте також: “Зупинив ворога біля Липців”: Драпатий – новий командувач Сухопутних військ

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Окупанти марно атакували оборонні рубежі на півночі Харківщини – Генштаб
Окупанти марно атакували оборонні рубежі на півночі Харківщини – Генштаб
30.11.2024, 16:40
Північнокорейський ПТРК Bulsae-4 підбили на Харківщині (відео)
Північнокорейський ПТРК Bulsae-4 підбили на Харківщині (відео)
30.11.2024, 17:18
“Виникають специфічні думки” – Машовець про успіхи росіян під Куп’янськом
“Виникають специфічні думки” – Машовець про успіхи росіян під Куп’янськом
29.11.2024, 09:49
Без світла у неділю залишиться один із районів Харкова: адреси
Без світла у неділю залишиться один із районів Харкова: адреси
29.11.2024, 13:45
Новини Харкова – головне за 30 листопада: мільярди на метро, що на фронті
Новини Харкова – головне за 30 листопада: мільярди на метро, що на фронті
30.11.2024, 16:44
Повернення на службу після СЗЧ: роз’яснення Харківського ОТЦК та СП
Повернення на службу після СЗЧ: роз’яснення Харківського ОТЦК та СП
30.11.2024, 14:55

Новини за темою:

20:45
Вісім танків і понад 600 солдатів: 3-тя ОШБр – про втрати РФ на Харківщині
14:24
Усе більше бронетехніки застосовує РФ на Харківщині: як це пов’язано з погодою
18:47
«У це навіть складно повірити» – боєць 3-ї ОШБр про атаки ворога на Харківщині
20:12
3-тя ОШБр успішно контратакувала на рубежах Харківщини і показала результат
22:13
Бійці ЗСУ відбили українських військових з полону росіян на Харківщині (відео)

Ви читали новину: «Північнокорейський ПТРК Bulsae-4 підбили на Харківщині (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 17:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Північнокорейський самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4 уразили на рубежах Харківської області FPV-пілоти 3-ї окремої штурмової бригади.".