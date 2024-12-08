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Отношения Харькова, ОВА и центра обострятся при «дележе» денег ЕС — прогноз

Политика 18:57   08.12.2024
Оксана Якушко
Оксана Горун
Отношения Харькова, ОВА и центра обострятся при «дележе» денег ЕС — прогноз Фото: Харьковский горсовет

Восстановление Харькова может активизировать критику в обществе, а также напрячь отношения между самоуправлением и властью. Таким мнением поделилась в интервью «Объективу» политолог Юлия Биденко.

«Активизируется критика и гражданские дискуссии, когда начнется восстановление города. Программу комплексного восстановления Харькова приняли, но ее создавали без привлечения общественности, хотя другие города показывают немного другой уровень открытости, использования инструментов местной демократии, даже цифровых возможностей для уехавших, но желающих приобщиться к обсуждению этого процесса. У нас, к сожалению, этот процесс немного заморожен, потому что мы не знаем уровень физических потерь населения, инфраструктурных объектов», — поделилась Биденко.

Она спрогнозировала, что масштабное восстановление вызовет и напряженность в отношениях между местным самоуправлением, ОВА и центральной властью.

«Отношения внутри громады и отношения города, региона, центра будут обостряться, когда уже станет вопрос, как распоряжаться средствами Европейского Союза, выделяемыми в рамках «Ukraine Facility Plan», так и запрограммированными средствами. Потому что это большие бюджеты, а предоставление приоритета иногда может пойти не по логике, кто больше пострадал, а по лояльности на предстоящих выборах Верховной Рады и выборах президента», — высказала мнение политолог.

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Автор: Оксана Якушко, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 18:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление Харькова может активизировать критику в обществе, а также напрячь отношения самоуправления и власти. Мнением поделилась в интервью «Объективу» политолог Юлия Биденко".