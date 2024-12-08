Отношения Харькова, ОВА и центра обострятся при «дележе» денег ЕС — прогноз
Восстановление Харькова может активизировать критику в обществе, а также напрячь отношения между самоуправлением и властью. Таким мнением поделилась в интервью «Объективу» политолог Юлия Биденко.
«Активизируется критика и гражданские дискуссии, когда начнется восстановление города. Программу комплексного восстановления Харькова приняли, но ее создавали без привлечения общественности, хотя другие города показывают немного другой уровень открытости, использования инструментов местной демократии, даже цифровых возможностей для уехавших, но желающих приобщиться к обсуждению этого процесса. У нас, к сожалению, этот процесс немного заморожен, потому что мы не знаем уровень физических потерь населения, инфраструктурных объектов», — поделилась Биденко.
Она спрогнозировала, что масштабное восстановление вызовет и напряженность в отношениях между местным самоуправлением, ОВА и центральной властью.
«Отношения внутри громады и отношения города, региона, центра будут обостряться, когда уже станет вопрос, как распоряжаться средствами Европейского Союза, выделяемыми в рамках «Ukraine Facility Plan», так и запрограммированными средствами. Потому что это большие бюджеты, а предоставление приоритета иногда может пойти не по логике, кто больше пострадал, а по лояльности на предстоящих выборах Верховной Рады и выборах президента», — высказала мнение политолог.
Читайте также: За Терехова готовы проголосовать снова более половины харьковчан – политолог
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, гроші, деньги, ЕС, конфликт, новости Харькова, политолог;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Отношения Харькова, ОВА и центра обострятся при «дележе» денег ЕС — прогноз»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 18:57;
Корреспондент Оксана Якушко, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление Харькова может активизировать критику в обществе, а также напрячь отношения самоуправления и власти. Мнением поделилась в интервью «Объективу» политолог Юлия Биденко".