Відносини Харкова, ОВА та центру загостряться при “поділі” грошей ЄС – прогноз
Відновлення Харкова може активізувати критику в суспільстві, а також напружити відносини між самоврядуванням та владою. Такою думкою поділилася в інтерв’ю “Об’єктиву” політологиня Юлія Біденко.
“Активізується критика і громадянські дискусії, коли почнеться відбудова міста. Програму комплексного відновлення Харкова прийняли, але її створювали без залучення громадськості, хоча інші міста показують трошки інший рівень відкритості, застосування інструментів місцевої демократії, навіть цифрових можливостей для тих, хто поїхав з міста, але все ж таки хоче долучитися до обговорення цього процесу. У нас, на жаль, цей процес трохи заморожений, бо ми не знаємо рівень фізичних втрат населення, інфраструктурних об’єктів”, – поділилася Біденко.
Вона спрогнозувала, що масштабне відновлення спричинить і напруженість у відносинах між місцевим самоврядуванням, ОВА та центральною владою.
“Відносини всередині громади й відносини міста, регіону, центру будуть загострюватися, коли вже стане питання, як розпоряджатися коштами Європейського Союзу, які виділяють в рамках “Ukraine Facility Plan”, так і запрограмованими коштами. Бо це великі бюджети, а надання пріоритету іноді може піти не за логікою, хто більше постраждав, а за лояльністю на майбутніх виборах до Верховної Ради та виборах президента”, – висловила думку політологиня.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: відновлення, гроші, ЕС, конфликт, новини Харкова, политолог;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 18:57;
Кореспондент Оксана Якушко, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлення Харкова може активізувати критику в суспільстві, а також напружити відносини самоврядування та влади. Думкою поділилася в інтерв’ю “Об’єктиву” політологиня Юлія Біденко".