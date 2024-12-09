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Генштаб: почти 200 боев было за сутки, на Харьковщине СОУ отбили 13 атак РФ

Украина 08:17   09.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: почти 200 боев было за сутки, на Харьковщине СОУ отбили 13 атак РФ Фото: Генштаб ВСУ

О штурмах РФ на севере Харьковщины, а также – на Купянском направлении рассказали в Генштабе ВСУ в сводке за 9 декабря.

На Харьковском направлении, уточнили в ГШ, враг пытался наступать пять раз около Волчанска, Липцев и Высокой Яруги. На Купянском – ВСУ сдержали восемь атак.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового», – пишут в Генштабе.

Всего в течение суток на разных участках фронта произошло 191 боестолкновение. Кроме того, для ударов по позициям украинских защитников россияне использовали 1599 дронов-камикадзе, также ВС РФ били из РСЗО и авиации, запускали ракеты.

Также в ГШ обновили данные о потерях врага.

Читайте также: Десять пожаров было на Харьковщине в течение суток — данные от ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 08:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О штурмах РФ на севере Харьковщины, а также – на Купянском направлении рассказали в Генштабе ВСУ в сводке за 9 декабря.".