Генштаб: почти 200 боев было за сутки, на Харьковщине СОУ отбили 13 атак РФ

О штурмах РФ на севере Харьковщины, а также – на Купянском направлении рассказали в Генштабе ВСУ в сводке за 9 декабря.

На Харьковском направлении, уточнили в ГШ, враг пытался наступать пять раз около Волчанска, Липцев и Высокой Яруги. На Купянском – ВСУ сдержали восемь атак.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового», – пишут в Генштабе.

Всего в течение суток на разных участках фронта произошло 191 боестолкновение. Кроме того, для ударов по позициям украинских защитников россияне использовали 1599 дронов-камикадзе, также ВС РФ били из РСЗО и авиации, запускали ракеты.

Также в ГШ обновили данные о потерях врага.