Генштаб: майже 200 боїв було за добу, на Харківщині СОУ відбили 13 атак РФ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про штурми РФ на півночі Харківщини, а також – на Куп’янському напрямку розповіли у Генштабі ЗСУ у зведенні за 9 грудня.
На Харківському напрямку, уточнили у ГШ, ворог намагався наступати п’ять разів біля Вовчанська, Липців та Високої Яруги. На Куп’янському – ЗСУ стримали вісім атак.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника недалеко від Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового”, – пишуть у Генштабі.
Усього протягом доби на різних ділянках фронту сталося 191 зіткнення. Крім того, для ударів по позиціях українських захисників росіяни використали 1599 дронів-камікадзе, також ЗС РФ били з РСЗВ та авіації, запускали ракети.
Також у ГШ оновили дані про втрати ворога.
Читайте також: Десять пожеж було на Харківщині протягом доби – дані від ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, обстріли, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: майже 200 боїв було за добу, на Харківщині СОУ відбили 13 атак РФ»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 08:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про штурми РФ на півночі Харківщини, а також – на Куп’янському напрямку розповіли у Генштабі ЗСУ у зведенні за 9 грудня.".