Генштаб: майже 200 боїв було за добу, на Харківщині СОУ відбили 13 атак РФ

Про штурми РФ на півночі Харківщини, а також – на Куп’янському напрямку розповіли у Генштабі ЗСУ у зведенні за 9 грудня.

На Харківському напрямку, уточнили у ГШ, ворог намагався наступати п’ять разів біля Вовчанська, Липців та Високої Яруги. На Куп’янському – ЗСУ стримали вісім атак.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника недалеко від Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового”, – пишуть у Генштабі.

Усього протягом доби на різних ділянках фронту сталося 191 зіткнення. Крім того, для ударів по позиціях українських захисників росіяни використали 1599 дронів-камікадзе, також ЗС РФ били з РСЗВ та авіації, запускали ракети.

Також у ГШ оновили дані про втрати ворога.