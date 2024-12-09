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Генштаб: майже 200 боїв було за добу, на Харківщині СОУ відбили 13 атак РФ

Україна 08:17   09.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: майже 200 боїв було за добу, на Харківщині СОУ відбили 13 атак РФ Фото: Генштаб ЗСУ

Про штурми РФ на півночі Харківщини, а також – на Куп’янському напрямку розповіли у Генштабі ЗСУ у зведенні за 9 грудня.

На Харківському напрямку, уточнили у ГШ, ворог намагався наступати п’ять разів біля Вовчанська, Липців та Високої Яруги. На Куп’янському – ЗСУ стримали вісім атак.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника недалеко від Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового”, – пишуть у Генштабі.

Усього протягом доби на різних ділянках фронту сталося 191 зіткнення. Крім того, для ударів по позиціях українських захисників росіяни використали 1599 дронів-камікадзе, також ЗС РФ били з РСЗВ та авіації, запускали ракети.

Також у ГШ оновили дані про втрати ворога.

Читайте також: Десять пожеж було на Харківщині протягом доби – дані від ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Генштаб: майже 200 боїв було за добу, на Харківщині СОУ відбили 13 атак РФ»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 08:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про штурми РФ на півночі Харківщини, а також – на Куп’янському напрямку розповіли у Генштабі ЗСУ у зведенні за 9 грудня.".