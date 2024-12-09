«Иногда делаем то, что от нас не ожидают» – Терехов о бизнесе в Харькове

Выступая на Форуме по цифровой трансформации Восточной Украины в Харькове, мэр Игорь Терехов назвал вопросы, которые обсуждают на мероприятии, «слишком важными» для Харькова.

В частности, на форуме презентовали Европейский инвестиционный цифровой хаб, который будет работать в Харькове. И, как отметил городской голова, в дальнейшем он может помочь городу с развитием Smart-city.

«Сегодня цифровизация – это шаг вперед, шаг открытости города. Мы строим Smart-city. Это наша цель. И что такое Smart-city? Это идеология жизни. И я уверен, что этот хаб сделает столь мощный толчок развитию Smart-city в Харькове и других городах Украины», – сказал Терехов.

Он также напомнил, что и собственными силами пытаются восстанавливать и развивать разные отрасли в городе.

«Сегодня мы сражаемся за каждого предпринимателя. Бьемся за каждое предприятие, которое осталось и останется в Харькове. Мы делаем все возможное, а иногда и то, что нас не ждут, чтобы бизнес оставался в Харькове. И прежде всего хочу сказать, что мы пролонгировали сегодня на сессии городского совета, отменили местные налоги и сборы для бизнеса, для всего бизнеса», – напомнил мэр.

Еще одна важная проблема в городе – отсутствие собственной генерации электроснабжения. Ее уже также пытаются решить, сказал Терехов.

«Вы знаете, что в Харькове есть энергетический остров. Да, это очень дорого стоит для нас, но мы идем по этому пути. Я уверен, что мы это сделаем. Каждый день покупаем оборудование, каждый день устанавливаем автономное оборудование для того, чтобы обеспечить город – предприятия и потребителей энергоснабжением. Это сегодня наша задача и мы делаем это», – констатировал городской голова.