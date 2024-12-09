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«Іноді робимо те, що від нас не чекають» – Терехов про бізнес у Харкові

Суспільство 10:41   09.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
«Іноді робимо те, що від нас не чекають» – Терехов про бізнес у Харкові Фото: ХМР

Виступаючи на Форумі із цифрової трансформації Східної України в Харкові, мер Ігор Терехов назвав питання, які обговорюють на заході, “надто важливими” для Харкова.

Зокрема, на форумі презентували Європейський інвестиційний цифровий хаб, який працюватиме у Харкові. І, як зазначив міський голова, надалі він може допомогти місту із розвитком Smart-city.

“Сьогодні цифровізація – це крок вперед, крок відкритості міста. Ми будуємо Smart-city. Це – наша мета. І що таке Smart-city? Це – ідеологія життя. І я впевнений, що цей хаб зробить такий потужний поштовх розвитку Smart-city в Харкові і в інших містах України“, – сказав Терехов.

Він також нагадав, що і власними силами намагаються відновлювати та розвивати різні галузі у місті.

“Сьогодні ми бʼємося за кожного підприємця. Бʼємося за кожне підприємство, яке залишилося і залишиться в місті Харкові. Ми робимо все можливе, а іноді і те, що від нас не чекають, щоби бізнес залишався в Харкові. І, перш за все, хочу сказати, що ми пролонгували сьогодні на сесії міської ради, скасували місцеві податки і збори для бізнесу, для всього бізнесу», – нагадав мер.

Ще одна важлива проблема у місті – відсутність власної генерації електропостачання. Її вже намагаються вирішити, сказав Терехов.

“Ви знаєте, що в Харкові є «енергетичний острів». Так, це дуже дорого коштує для нас, але ми йдемо цим шляхом. Я впевнений, що ми це зробимо. Кожного дня купуємо обладнання, кожного дня встановлюємо  автономне обладнання для того, щоб забезпечити місто – підприємства міста і споживачів енергопостачанням. Це сьогодні наше завдання і ми робимо це”, – констатував міський голова.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 10:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виступаючи на Форумі із цифрової трансформації Східної України в Харкові, мер Ігор Терехов назвав питання, які обговорюють на заході, “надто важливими” для Харкова.".