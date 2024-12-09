В Харькове до Нового года перекрыли улицу: как объехать

Движение транспорта на улице Женевской, на участке от улицы Грушевой до перекрестка с Альпийского переулка и улицы Куриловской, запрещено до 31 декабря.

Причина – проведение аварийных работ на газопроводе, сообщили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Ткаченковской, Куриловской и другими.