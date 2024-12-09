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В Харькове до Нового года перекрыли улицу: как объехать

Общество 13:06   09.12.2024
Виктория Яковенко
В Харькове до Нового года перекрыли улицу: как объехать Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Женевской, на участке от улицы Грушевой до перекрестка с Альпийского переулка и улицы Куриловской, запрещено до 31 декабря.

Причина – проведение аварийных работ на газопроводе, сообщили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Ткаченковской, Куриловской и другими.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 13:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Женевской, на участке от улицы Грушевой до перекрестка с Альпийского переулка и улицы Куриловской, запрещено до 31 декабря.".