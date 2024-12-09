В Харькове до Нового года перекрыли улицу: как объехать
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на улице Женевской, на участке от улицы Грушевой до перекрестка с Альпийского переулка и улицы Куриловской, запрещено до 31 декабря.
Причина – проведение аварийных работ на газопроводе, сообщили в Харьковском горсовете.
Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Ткаченковской, Куриловской и другими.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 13:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Женевской, на участке от улицы Грушевой до перекрестка с Альпийского переулка и улицы Куриловской, запрещено до 31 декабря.".