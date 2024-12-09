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У Харкові до Нового року перекрили вулицю: як об’їхати

Суспільство 13:06   09.12.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові до Нового року перекрили вулицю: як об’їхати Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту на вулиці Женевській, на ділянці від вулиці Грушевої до перехрестя з пров. Альпійським та вулиці Курилівською, заборонений до 31 грудня.

Причина – проведення аварійних робіт на газопроводі, повідомили у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Ткаченківською, Курилівською та іншими.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 13:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Женевській, на ділянці від вулиці Грушевої до перехрестя з пров. Альпійським та вулиці Курилівською, заборонений до 31 грудня.".