У Харкові до Нового року перекрили вулицю: як об’їхати

Рух транспорту на вулиці Женевській, на ділянці від вулиці Грушевої до перехрестя з пров. Альпійським та вулиці Курилівською, заборонений до 31 грудня.

Причина – проведення аварійних робіт на газопроводі, повідомили у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Ткаченківською, Курилівською та іншими.