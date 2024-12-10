Насиловали и пытали током изюмчанку: СБУ установила еще двоих оккупантов
Еще двоим российским оккупантам, которые насиловали и пытали украинскую женщину во время оккупации Изюма на Харьковщине, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УКУ. Оба сейчас скрываются от правосудия.
Как информирует спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, установлены личности двоих захватчиков. Это:
— Никита Палазник — командир разведгруппы 607-го центра специального назначения Росгвардии;
— Александр Дугин — стрелок-гранатометчик 204-го полка так называемой «ДНР».
Оккупанты входили в состав группировок, которые в начале полномасштабной войны захватили Изюм и Изюмский район. Они похищали мирных жителей, держали их в пыточных, подвергали их физическому и психологическому насилию. Таким образом пытались выбить информацию об украинских военных и патриотах.
По данным следствия, в июне 2022 года Палазник и Дугин вместе с шестью другими военными РФ похитили из собственного дома местную жительницу и бросили в пыточную в помещении железнодорожной больницы в Изюме. В течение десяти суток оккупанты допрашивали ее и подвергали жестоким пыткам, чтобы получить информацию о сыне-правоохранителе и его коллегах. Женщину насиловали, били, душили, подвешивали за руки к потолку, пытали током. Она даже пыталась покончить с собой.
Дугин угрожал женщине расстрелом, если она расскажет об их преступных действиях, а Палазник впоследствии получил от военно-политического руководства РФ звезду героя.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: изнасилование, Изюм, насильники, новости Харькова, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 17:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще двоим российским оккупантам, которые насиловали и пытали украинскую женщину во время оккупации Изюма на Харьковщине, сообщили о подозрении".