Насиловали и пытали током изюмчанку: СБУ установила еще двоих оккупантов

Еще двоим российским оккупантам, которые насиловали и пытали украинскую женщину во время оккупации Изюма на Харьковщине, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УКУ. Оба сейчас скрываются от правосудия.

Как информирует спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, установлены личности двоих захватчиков. Это:

— Никита Палазник — командир разведгруппы 607-го центра специального назначения Росгвардии;

— Александр Дугин — стрелок-гранатометчик 204-го полка так называемой «ДНР».

Оккупанты входили в состав группировок, которые в начале полномасштабной войны захватили Изюм и Изюмский район. Они похищали мирных жителей, держали их в пыточных, подвергали их физическому и психологическому насилию. Таким образом пытались выбить информацию об украинских военных и патриотах.

По данным следствия, в июне 2022 года Палазник и Дугин вместе с шестью другими военными РФ похитили из собственного дома местную жительницу и бросили в пыточную в помещении железнодорожной больницы в Изюме. В течение десяти суток оккупанты допрашивали ее и подвергали жестоким пыткам, чтобы получить информацию о сыне-правоохранителе и его коллегах. Женщину насиловали, били, душили, подвешивали за руки к потолку, пытали током. Она даже пыталась покончить с собой.

Дугин угрожал женщине расстрелом, если она расскажет об их преступных действиях, а Палазник впоследствии получил от военно-политического руководства РФ звезду героя.