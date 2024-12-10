Ґвалтували та катували струмом ізюмчанку: СБУ встановила ще двох окупантів

Ще двом російським окупантам, які ґвалтували та катували українську жінку під час окупації Ізюма на Харківщині, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Обоє наразі переховуються від правосуддя.

Як інформує речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, встановлені особи двох загарбників. Це:

– Микита Палазнік – командир розвідувальної групи 607-го центру спеціального призначення Росгвардії;

– Олександр Дугін – стрілець-гранатометник 204-го полку так званої «ДНР».

Окупанти входили до складу угруповань, які на початку повномасштабної війни захопили Ізюм та Ізюмський район. Вони викрадали мирних жителів, тримали їх у катівнях, піддавали тортурам, фізичному і психічному насильству. Таким чином намагалися вибити інформацію про українських військових та патріотів.

За даними слідства, у червні 2022 року Палазнік та Дугін разом із шістьма іншими військовими РФ викрали з власного будинку місцеву мешканку та помістили до катівні у приміщенні залізничної лікарні в Ізюмі. Протягом десяти діб окупанти допитували її та піддавали жорстоким тортурам, щоб отримати інформацію про її сина-правоохоронця та його колег. Жінку ґвалтували, били, душили, підвішували за руки до стелі, катували струмом. Від цих нелюдських тортур вона навіть намагалася вкоротити собі віку.

Дугін погрожував жінці розстрілом, якщо вона розповість про їхні злочинні дії, а Палазнік згодом одержав від військово-політичного керівництва РФ зірку героя.