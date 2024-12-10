«Они страдают» — ОТГ «Харьков» о возвращении врага к предыдущей практике

Российские военные на севере Харьковщины вернулись к штурмам малыми группами, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов.

«Они пытались неделю-полторы назад совершать рейды на нашу территорию с помощью бронетехники, но все эти колонны были вовремя обнаружены и уничтожены. Поэтому они вернулись к той практике, которую они использовали ранее, то есть это небольшие пехотные группы, по несколько человек, под прикрытием темноты, тумана, мглы, дождя. Заводить на свои позиции для пополнения тех потерь, которые они понесли накануне. То есть ничего кардинально не изменилось. Они страдают», — сказал Романов.

По его словам, сегодня день был неспокойный, но ситуация контролируемая. Оккупанты безуспешно пытались прорвать оборонительные рубежи вблизи Волчанска и Старицы.