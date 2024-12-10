11 раз враг штурмовал на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток противник четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, два боя продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Четыре боя закончились, еще три – продолжаются.

Также оккупанты обстреляли Тимофеевку на Харьковщине.