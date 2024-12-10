11 раз враг штурмовал на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток противник четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, два боя продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Четыре боя закончились, еще три – продолжаются.
Также оккупанты обстреляли Тимофеевку на Харьковщине.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, зведення, купянское напавление, Харьковское напраление;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 16:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток противник четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников.".