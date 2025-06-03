«Ежедневно теряют по роте» – ОТГ «Харьков» об уровне подготовки врага (видео)

Пресс-секретарь ОТУГ«Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона кратко рассказал о ситуации вблизи самых горячих точек Харьковского направления.

🔹 Возле Волчанска россияне продолжают давить, отметил Шамшин. Там атакуют преимущественно малыми пехотными группами – от 3 до 10 человек. Также оккупанты привлекают мототехнику и квадроциклы.

🔹 Ситуация в районе Двуречной также остается достаточно сложной, продолжили в ОТГ «Харьков». Оккупанты сейчас находятся на западном берегу реки Оскол. Штурмовые действия продолжаются ежедневно, прежде всего, в районах населенных пунктов Красное Первое, Каменка, Фиголовка и Строевка. Сейчас там главная цель врага – навести понтонные переправы. Но каждый раз такая спецтехника уничтожается, подчеркнул Шамшин. Переправ через Оскол у россиян сейчас нет.

🔹 Липцы находятся полностью под контролем ВСУ, заявил Шамшин. Враг в этом районе тоже проявляет определенную активность. В первую очередь – со стороны населенного пункта Глубокое. Но никаких продвижений за последнее время там нет.

Шамшин также рассказал об уровне подготовки россиян на Харьковском направлении.

«Врага не стоит недооценивать. Россияне – очень серьезный противник, это высокотехнологичная армия, у которой достаточно средств артиллерии, активно может применять бронетехнику, дроны. Они совсем не считаются с потерями. Харьковское направление хоть и не является направлением главного удара по сравнению с Покровским или Новопавловским. Но здесь они ежедневно теряют по роте личного состава. Но никакие потери их не останавливают. Это то, что отличает их от нас», – сообщил Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»