«Ежедневно теряют по роте» – ОТГ «Харьков» об уровне подготовки врага (видео)
Пресс-секретарь ОТУГ«Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона кратко рассказал о ситуации вблизи самых горячих точек Харьковского направления.
🔹 Возле Волчанска россияне продолжают давить, отметил Шамшин. Там атакуют преимущественно малыми пехотными группами – от 3 до 10 человек. Также оккупанты привлекают мототехнику и квадроциклы.
🔹 Ситуация в районе Двуречной также остается достаточно сложной, продолжили в ОТГ «Харьков». Оккупанты сейчас находятся на западном берегу реки Оскол. Штурмовые действия продолжаются ежедневно, прежде всего, в районах населенных пунктов Красное Первое, Каменка, Фиголовка и Строевка. Сейчас там главная цель врага – навести понтонные переправы. Но каждый раз такая спецтехника уничтожается, подчеркнул Шамшин. Переправ через Оскол у россиян сейчас нет.
🔹 Липцы находятся полностью под контролем ВСУ, заявил Шамшин. Враг в этом районе тоже проявляет определенную активность. В первую очередь – со стороны населенного пункта Глубокое. Но никаких продвижений за последнее время там нет.
Шамшин также рассказал об уровне подготовки россиян на Харьковском направлении.
«Врага не стоит недооценивать. Россияне – очень серьезный противник, это высокотехнологичная армия, у которой достаточно средств артиллерии, активно может применять бронетехнику, дроны. Они совсем не считаются с потерями. Харьковское направление хоть и не является направлением главного удара по сравнению с Покровским или Новопавловским. Но здесь они ежедневно теряют по роте личного состава. Но никакие потери их не останавливают. Это то, что отличает их от нас», – сообщил Шамшин.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, волчанск, липцы, ОТГВ "Харьков", фронт, Харьковское напраление;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 15:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОТУГ«Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона кратко рассказал о ситуации вблизи самых горячих точек Харьковского направления.".