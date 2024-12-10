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«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году

Общество 14:47   10.12.2024
Виктория Яковенко
«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году скриншот

В планах ВС РФ еще с 2022 года – захватить поселок Купянск-Узловой. До сих пор враг хочет оккупировать населенный пункт, теперь перед Новым годом. Однако у них нет никаких шансов, считает начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

«Будем откровенны: у врага планы были еще перед Новым годом 2022 года захватить. Сейчас уже 2024 год, и планы все еще есть, но когда общаешься с нашими ребятами, когда видишь их настроение, мотивацию, понимаешь, что у россиян нет никаких шансов – ни до Нового года, ни после. Бросают большие силы, но эти силы уничтожаются», — отметил Беседин в эфире «Эспрессо».

По его словам, враг продолжает уничтожать гражданскую и критическую инфраструктуру громады. В частности, накануне, армия РФ ударила КАБом по центру поселка Ковшаровка.

«Повреждены две многоэтажки, фасады, окна, балконы. Никто не пострадал. Враг бьет по тем локациям, где гражданские люди, где нет никаких военных объектов», — заметил Беседин.

Он добавил, что сейчас в громаде остаются 3,5 тыс. людей. В частности, более 900 – живут на левом берегу речки Оскол в критических условиях – нет тепла, света и воды. Так что Беседин в очередной раз призвал эвакуироваться.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В планах ВС РФ еще с 2022 года – захватить поселок Купянск-Узловой. Однако у них нет никаких шансов, считает начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.".