«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году

В планах ВС РФ еще с 2022 года – захватить поселок Купянск-Узловой. До сих пор враг хочет оккупировать населенный пункт, теперь перед Новым годом. Однако у них нет никаких шансов, считает начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

«Будем откровенны: у врага планы были еще перед Новым годом 2022 года захватить. Сейчас уже 2024 год, и планы все еще есть, но когда общаешься с нашими ребятами, когда видишь их настроение, мотивацию, понимаешь, что у россиян нет никаких шансов – ни до Нового года, ни после. Бросают большие силы, но эти силы уничтожаются», — отметил Беседин в эфире «Эспрессо».

По его словам, враг продолжает уничтожать гражданскую и критическую инфраструктуру громады. В частности, накануне, армия РФ ударила КАБом по центру поселка Ковшаровка.

«Повреждены две многоэтажки, фасады, окна, балконы. Никто не пострадал. Враг бьет по тем локациям, где гражданские люди, где нет никаких военных объектов», — заметил Беседин.

Он добавил, что сейчас в громаде остаются 3,5 тыс. людей. В частности, более 900 – живут на левом берегу речки Оскол в критических условиях – нет тепла, света и воды. Так что Беседин в очередной раз призвал эвакуироваться.