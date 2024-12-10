«У росіян немає шансів»: що хоче захопити ворог на Харківщині до Нового року

У планах ЗС РФ ще з 2022 року – захопити селище Куп’янськ-Вузловий. І досі ворог хоче окупувати населений пункт, тепер перед Новим роком. Однак, у них немає жодних шансів, вважає начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

«Будемо відвертими: у ворога плани були ще перед Новим роком 2022 року захопити. Зараз уже 2024 рік, і плани все ще є, але коли спілкуєшся з нашими хлопцями й дівчатами, коли бачиш їхній настрій, їхню мотивацію, розумієш, що у росіян немає жодних шансів – ані до Нового року, ані після. Кидають великі сили, але ці сили знищуються», – зазначив Беседін в етері «Еспресо».

За його словами, ворог продовжує нищити цивільну та критичну інфраструктуру громади. Зокрема напередодні, армія РФ вдарила КАБом по центру селища Ківшарівка.

«Пошкоджені дві багатоповерхівки, фасади, вікна, балкони. Ніхто не постраждав. Ворог б’є по тих локаціях, де цивільні люди, де немає жодних військових об’єктів», – зауважив Беседін.

Він додав, що наразі у громаді залишаються 3,5 тис. людей. Зокрема понад 900 – живуть на лівому березі річки Оскіл у критичних умовах – немає тепла, світла та води. Тож Беседін вкотре закликав евакуюватися.