11 разів ворог штурмував на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби супротивник чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, два бої тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Чотири бої закінчилося, ще три – тривають.
Також, окупанти обстріляли Тимофіївку на Харківщині.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, зведення, купянское напавление, Харьковское напраление;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 16:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби супротивник чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників.".