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11 разів ворог штурмував на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб

Суспільство 16:51   10.12.2024
Вікторія Яковенко
11 разів ворог штурмував на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби супротивник чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, два бої тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Чотири бої закінчилося, ще три – тривають.

Також, окупанти обстріляли Тимофіївку на Харківщині.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби супротивник чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників.".