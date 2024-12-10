11 разів ворог штурмував на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб

Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби супротивник чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, два бої тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Чотири бої закінчилося, ще три – тривають.

Також, окупанти обстріляли Тимофіївку на Харківщині.