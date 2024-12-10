“Вони страждають” – ОТУ “Харків” про повернення ворога до попередньої практики
Російські військові на півночі Харківщини повернулися до штурмів малими групами, розповів в етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Євгеній Романов.
«Вони намагалися тиждень-півтора тому здійснювати рейди на нашу територію за допомогою бронетехніки, але всі ці колони були вчасно виявлені та знищені. Тому вони повернулися до тієї практики, яку вони використовували раніше, тобто це невеликі піхотні групи, по декілька осіб, під прикриттям темряви, туману, імли, дощу. Заводити на свої позиції для поповнення тих втрат, яких вони зазнали напередодні. Тобто нічого кардинально не змінилося. Вони страждають», – сказав Романов.
За його словами, сьогодні день був неспокійним, але ситуація контрольована. Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборонні рубежі поблизу Вовчанська та Стариці.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 19:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові на півночі Харківщини повернулися до штурмів малими групами, розповів в етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Євгеній Романов.".