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«Африканский корпус» воюет севере Харьковщины – подробности от командира ВСУ

Фронт 11:43   11.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Африканский корпус» воюет севере Харьковщины – подробности от командира ВСУ

О том, что на севере Харьковщины появились бойцы «Африканского корпуса» рассказал в эфире нацмарафона «Котя» — командир взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр.

Он рассказал, что бойцы корпуса более подготовленные, действуют слаженнее, чем войска ВС РФ.

«Это, в принципе, бойцы бывшей группы Вагнера и контингента Сирии, которые были призваны бороться с так называемой колониальной политикой Запада. Именно из «Африканского корпуса» люди более подготовлены, они готовы к неблагоприятным погодным условиям, к тяжелым условиям ведения боевых действий, поэтому определенные сюрпризы от таких ребят у нас есть», – отметил «Котя».

Он также отметил, что из-за ухудшения погодных условий штурмовать и атаковать стало сложнее. Это касается как наших защитников, так и оккупантов.

«Если брать ситуацию, которую мы имели в теплое время года, то обычно разнообразие атак врага мы наблюдали все больше. Потому что можно было видеть передвижение пехоты и вплавь, и вброд, прикрываясь камышом. Также мы наблюдали попытки прорывов на мотопехотном транспорте. А сейчас это все сводится только к передвижению пехоты. Это уже не первая зима, мы приспосабливаемся к погодным условиям, мы знаем определенные виды вооружения, именно беспилотные системы, которые должны качественно сейчас использоваться. У нас низкая туманность, у нас также облачность низкая, поэтому определенные виды, такие как крылья далекой разведки сейчас неэффективны. Поэтому мы выполняем эти задачи средствами FPV-дронов, летаем на разведку непосредственно с боеприпасами, можно сказать так, на охоту. Если обнаруживается передвижение какой-нибудь техники или живой силы, или просто что-то замаскированное в результате разведки находим, то происходит поражение. Если мы не находим цели, если мы не видим на этой охоте что-то такое, что можно было поразить, то мы просто отрабатываем уже по давно известным целям, так называем, плановым», – добавил командир.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 11:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что на севере Харьковщины появились бойцы «Африканского корпуса» рассказал в эфире нацмарафона «Котя» — командир взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр.".