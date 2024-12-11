Что будет, если речка Оскол покроется льдом этой зимой, рассказали в Ахиллесе

О перспективах форсирования РФ реки Оскол, а также – продвижении врага на Купянщине рассказал в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

На данный момент россияне не смогли перейти Оскол, правый берег полностью контролируют ВСУ, акцентировал Федоренко.

«Вы помните, что за предыдущие периоды, пользуясь неблагоприятными погодными условиями, противнику удалось на лодках переправиться с левого берега на правый. Они пытались занять в полной мере плацдарм и проводили мероприятия по инженерной разведке с целью выявления тех мест, где в дальнейшем можно было бы развернуть понтонную переправу. Но противник был своевременно выявлен, соответственно, структурными подразделениями Сил обороны. На текущий момент противник сброшен обратно в реку Оскол и присутствия в районе населенного пункта Новомлинска противника не фиксируется. Этот населенный пункт находится под полным контролем сил обороны», – отметил Федоренко.

Также он утверждает, что «чисто», как в Купянске, так и в Купянске-Узловом. А за последнее время Силы обороны утратили контроль лишь над Кругляковкой.

«Если двигаться вниз по реке, в направлении Лозовой-Загрызово, противник в отчаянном режиме пытается получать тактические результаты на поле боя. Кладя сотнями своих солдат и стараясь дополнительно поддерживать их действия техникой, которая, по большей части, также убивается Силами обороны. За предыдущие периоды у врага были незначительные тактические успехи на поле боя. По моему убеждению, при этих потерях, которые несет враг, те успехи, которые удалось ему получить, территорию, которую удалось оккупировать, – это объективно несоразмерные вещи. Силами обороны принимаются меры, не могу раскрывать детали, но я горд Силами обороны, которые работают над тем, чтобы подпереть максимально направление и не позволить в дальнейшем противнику работать в глубину наших боевых порядков. На тактическом уровне, я имею в виду. Поэтому бои идут круглосуточные, сложные, враг имеет на текущий момент, к сожалению, чем восполнять свои потери, но опять же прорывов совершать не может», – уточнил Федоренко.

А вот форсирование речки Оскол этой зимой будет зависеть от погодных условий. Если она не замерзнет, как и в предыдущие две зимы, у оккупантов практически не будет шансов ее перейти, уверен Юрий Федоренко.

«Ну, понятно, что так или иначе, когда стоит густой туман, противник может в режиме «камикадзе» переплыть с левого на правый берег. Понимая, что будет обнаружен, как следствие, скорее всего, уничтожен или взят в плен. Но сказать о полноценном форсировании с наведением понтонных переправ, для перебрасывания живой силы, для перебрасывания техники, для занятия плацдармов по дальнейшему развитию ударно-штурмовых действий, оккупации наших территорий – здесь возникают существенные вопросы. Удастся ли противнику это потенциально реализовать в ближайшей перспективе? По моему убеждению, нет. Более того, что касается предыдущих периодов, в любом случае, можем сказать за зиму, которая была в прошлом году, достаточно теплая, нам высшие силы дали возможность пройти ее не только с точки зрения фронта, но и с точки зрения тыла достаточно успешно. И предыдущая зима, в том числе, река Оскол льдом не покрылась таким, чтобы можно было больше порядком, или по применению техники, ее перейти. Посмотрим, как будет в этом году, но по прогнозу погоды мы видим, анализируем, река Оскол не должна замерзнуть», – резюмировал командир батальона.