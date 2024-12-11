Що буде, якщо річка Оскіл вкриється льодом цієї зими, розповіли в Ахіллесі

Про перспективи форсування РФ річки Оскіл, а також просування ворога на Куп’янщині розповів в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко.

Наразі росіяни не змогли перейти Оскіл, правий берег повністю контролюють ЗСУ, зазначив Федоренко.

“Ви пам’ятаєте, за попередні періоди, користуючись несприятливими погодними умовами, противнику вдалося на човнах переправитись із лівого берега на правий. Вони намагалися зайняти повною мірою плацдарм і також проводили заходи щодо інженерної розвідки з метою виявлення тих місць, де в подальшому можна було розгорнути понтонну переправу. Але противник був своєчасно виявлений, відповідно, структурними підрозділами Сил оборони. На поточний момент противник скинутий назад в річку Оскіл і присутності в районі населеного пункту Новомлинськ противника не фіксується. Цей населений пункт знаходиться під повним контролем Сил оборони”, – сказав Федоренко.

Також він стверджує, що “чисто”, як у Куп’янську, так і у Куп’янську-Вузловому. А останнім часом Сили оборони втратили контроль лише над Кругляківкою.

“Якщо рухатися вниз по течії, в напрямку Лозової-Загризово, противник в дуже відчайному режимі намагається отримувати тактичні результати на полі бою. Кладучи сотнями своїх солдатів і намагаючись додатково підтримувати їхні дії технікою, яка по більшій частині також вбивається Силами оборони. За попередні періоди ворог мав незначні тактичні успіхи на полі бою. За моїм переконанням, при цих втратах, які несе ворог, ті успіхи, які вдалося йому здобути, ту територію, яку вдалося окупувати, це – об’єктивно, неспівмірні речі. Силами оборони вживаються заходи, не можу розкривати деталі, але гордий Силами оборони. Тому бої йдуть цілодобові, складні, ворог має на поточний момент, на жаль, чим поповнювати свої втрати, але знову таки, проривів здійснювати не може», – уточнив Федоренко.

А ось форсування річки Оскіл цієї зими залежатиме від погодних умов. Якщо вона не замерзне, як і в попередні дві зими, окупанти практично не мають шансів її перейти, упевнений Юрій Федоренко.

“Ну, зрозуміло, що так чи інакше, коли стоїть густий туман, противник може в режимі “камікадзе” перепливти з лівого на правий берег. Розуміючи, що буде виявлений, як наслідок, скоріше за все знищений або взятий до полону. Але сказати про повноцінне форсування зі зведенням понтонних переправ для перекидання живої сили, для перекидання техніки, для заняття плацдармів по дальшому розвитку ударних штурмових дій по окупації наших територій, тут виникають суттєві питання. Чи вдасться противнику це потенційно реалізувати в найближчій перспективі? За моїм переконанням, ні. Більше того, що стосується попередніх періодів, в будь-якому випадку, можемо сказати за зиму, яка була минулого року, достатньо тепла, нам вищі сили дали можливість пройти її не тільки з точки зору фронту, а й з точки зору тилу достатньо успішно. І попередня зима, в тому числі річка Оскіл льодом не вкрилася таким, щоб можна було більшим порядком, або за стосуванням техніки її перейти. Подивимося, як буде цього року, але за прогнозом погоди ми бачимо, аналізуємо, річка Оскіл не має замерзнути”, – резюмував командир батальйону.