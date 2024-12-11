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Чи вдалося росіянам перейти Оскіл – коментар ISW

Фронт 07:33   11.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чи вдалося росіянам перейти Оскіл – коментар ISW

У зведенні 11 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували чергові заяви РФ про їхнє просування у Вовчанську, а також – на Куп’янщині.

Останні кілька днів росіяни продовжують атакувати в районі Глибокого, Вовчанська та Стариці. А російські блогери навіть почали стверджувати, що ЗС РФ захопили наші позиції у південній частині Вовчанська. Але аналітики поки що не підтверджують цієї інформації.

“Речник української бригади, яка діє на північному харківському напрямку, повідомив, що російські війська намагаються переправитися через річку Вовча біля Вовчанська, і попередив, що російські наступи на схід і південь від Вовчанська можуть почати загрожувати українським тилам на Куп’янському напрямку”, – зазначили в ISW. 

На Куп’янщині завдання ворога залишаються незмінними. Першочергова мета для них – переправитися через річку Оскіл.

“Російський блогер заявив, що українські війська продовжують контратаки поблизу Дворічної (на північ від Куп’янська) і що російські війська утримують позиції на західному (правому) березі річки Оскіл”, – пишуть аналітики.

Цю інформацію в ISW не підтвердили, але не спростували.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 11 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували чергові заяви РФ про їхнє просування у Вовчанську, а також – на Куп’янщині.".