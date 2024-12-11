Удалось ли россиянам перейти Оскол – комментарий ISW
В сводке 11 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали очередные заявления РФ об их продвижении в Волчанске, а также – на Купянщине.
Последние пару дней россияне продолжают атаковать в районе Глубокого, Волчанска и Старицы. А российские блоггеры даже начали утверждать, что ВС РФ захватили наши позиции в южной части Волчанска. Но аналитики пока что не подтверждают эту информацию.
«Спикер украинской бригады, которая действует на северном харьковском направлении, сообщил, что российские войска пытаются переправиться через реку Волчья возле Волчанска, и предупредил, что российские наступления к востоку и югу от Волчанска могут начать угрожать украинским тылам на Купянском направлении», – отметили в ISW.
На Купянщине задачи врага остаются неизменными. Первоочередная цель для них – переправиться через речку Оскол.
«Российский блогер заявил, что украинские войска продолжают контратаки вблизи Двуречной (к северу от Купянска) и что российские войска удерживают позиции на западном (правом) берегу реки Оскол», – пишут аналитики.
Эту информацию в ISW не подтвердили, но и не опровергли.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, война, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 07:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 11 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали очередные заявления РФ об их продвижении в Волчанске, а также – на Купянщине.".