“Африканський корпус” воює півночі Харківщини – подробиці від командира ЗСУ
Про те, що на півночі Харківщини з’явилися бійці “Африканського корпусу”, розповів в етері нацмарафону «Котя» — командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр.
Він розповів, що бійці корпусу більш підготовлені, діють злагодженіше, ніж військові ЗС РФ.
“Це, в принципі, бійці колишньої групи Вагнера і контингенту Сирії, які були покликані боротися з так званою колоніальною політикою Заходу. То саме з африканського корпусу люди більш підготовлені, вони готові до несприятливих погодних умов, до важких умов ведення бойових дій, тому певні сюрпризи від таких хлопців ми маємо“, – наголосив “Котя”.
Він також зазначив, що через погіршення погодних умов штурмувати та атакувати стало складніше. Це стосується як наших захисників, так і окупантів.
“Якщо брати ситуацію, яку ми мали за теплої пори року, то звичайно різноманіття атак ворога ми спостерігали дедалі більше. Тому що можна було бачити пересування піхоти і вплав, і вбрід, прикриваючись очеретом. Також ми спостерігали спроби проривів на мотопіхотному транспорті. А зараз це все зводиться лише до пересування піхоти. Що стосується нашої роботи, то це вже не перша зима, ми пристосовуємось до погодних умов, ми знаємо певні види озброєння, саме безпілотних систем, які мають якісно зараз використовуватися. Ми маємо низьку туманність, ми маємо також хмарність низьку, тому певні види, такі як крила далекої розвідки зараз неефективні. Тому ми виконуємо ці задачі засобами FPV-дронів, літаємо на розвідку безпосередньо з боєприпасами, можна сказати так, на полювання. Якщо виявляється пересування якоїсь техніки або живої сили, або просто щось замасковане в результаті розвідки знаходимо, то відбувається ураження. Якщо ми не знаходимо цілі, якщо ми не бачимо на цьому полюванні щось таке, що можна було уразити, то ми просто відпрацьовуємо, по заздалегідь, вже відомим цілям, так називаємо їх, плановим“, – додав командир.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ЗСУ, харківщина, Харьковское напраелние;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 11:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що на півночі Харківщини з’явилися бійці “Африканського корпусу”, розповів в етері нацмарафону «Котя» — командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр.".