Квартирного вора-рецидивиста поймали в Харькове
Рецидивиста задержали через несколько часов после ограбления квартиры, сообщила Харьковская областная прокуратура.
12 декабря около 12 часов 31-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, подобрал ключ и пробрался в одну из квартир дома, расположенного по проспекту Байрона в Харькове.
Добычей вора стали $9 тысяч и два ноутбука.
Злоумышленник скрылся с места происшествия и даже успел потратить часть украденных денег, однако спустя несколько часов его задержали правоохранители.
В настоящее время устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вор, квартира, ограбление, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 18:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рецидивиста задержали через несколько часов после ограбления квартиры, сообщила Харьковская областная прокуратура.".