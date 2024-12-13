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Квартирного вора-рецидивиста поймали в Харькове

Происшествия 18:05   13.12.2024
Оксана Якушко
Квартирного вора-рецидивиста поймали в Харькове

Рецидивиста задержали через несколько часов после ограбления квартиры, сообщила Харьковская областная прокуратура.

12 декабря около 12 часов 31-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, подобрал ключ и пробрался в одну из квартир дома, расположенного по проспекту Байрона в Харькове.

Добычей вора стали $9 тысяч и два ноутбука.

Злоумышленник скрылся с места происшествия и даже успел потратить часть украденных денег, однако спустя несколько часов его задержали правоохранители.

В настоящее время устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 18:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рецидивиста задержали через несколько часов после ограбления квартиры, сообщила Харьковская областная прокуратура.".