Квартирного злодія-рецидивіста впіймали у Харкові
Рецидивіста затримали за кілька годин після пограбування квартири, повідомила Харківська обласна прокуратура.
12 грудня близько 12 години 31-річний чоловік, якого раніше неодноразово притягали до кримінальної відповідальності, підібрав ключ і вдерся до однієї з квартир будинку, розташованого по проспекту Байрона в Харкові.
Здобиччю крадія стали $9 тисяч s два ноутбуки.
Зловмисник втік з місця події і навіть встиг витратити частину вкрадених коштів, однак за декілька годин його затримали правоохоронці.
Наразі встановлюють причетність чоловіка до аналогічних злочинів.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 18:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рецидивіста затримали за кілька годин після пограбування квартири, повідомила Харківська обласна прокуратура.".