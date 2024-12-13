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Квартирного злодія-рецидивіста впіймали у Харкові

Події 18:05   13.12.2024
Оксана Якушко
Квартирного злодія-рецидивіста впіймали у Харкові

Рецидивіста затримали за кілька годин після пограбування квартири, повідомила Харківська обласна прокуратура.

12 грудня близько 12 години 31-річний чоловік, якого раніше неодноразово притягали до кримінальної відповідальності, підібрав ключ і вдерся до однієї з квартир будинку, розташованого по проспекту Байрона в Харкові.

Здобиччю крадія стали $9 тисяч s два ноутбуки.

Зловмисник втік з місця події і навіть встиг витратити частину вкрадених коштів, однак за декілька годин його затримали правоохоронці.

Наразі встановлюють причетність чоловіка до аналогічних злочинів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 18:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рецидивіста затримали за кілька годин після пограбування квартири, повідомила Харківська обласна прокуратура.".