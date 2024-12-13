Квартирного злодія-рецидивіста впіймали у Харкові

Рецидивіста затримали за кілька годин після пограбування квартири, повідомила Харківська обласна прокуратура.

12 грудня близько 12 години 31-річний чоловік, якого раніше неодноразово притягали до кримінальної відповідальності, підібрав ключ і вдерся до однієї з квартир будинку, розташованого по проспекту Байрона в Харкові.

Здобиччю крадія стали $9 тисяч s два ноутбуки.

Зловмисник втік з місця події і навіть встиг витратити частину вкрадених коштів, однак за декілька годин його затримали правоохоронці.

Наразі встановлюють причетність чоловіка до аналогічних злочинів.