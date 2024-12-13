Семь населенных пунктов области обстреляли оккупанты за сутки – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне пытались наступать восемь раз, передает Генштаб ВСУ.
Украинские защитники сдерживали наступление врага около Волчанска, Глубокого и Старицы. На Купянщине также зафиксировали восемь боев.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Загрызового, Двуречной и Лозовой», – добавили в ГШ.
Также оккупанты сбросили авиабомбы на Высокую Яругу, Лозовую, Гоптовку, Цуповку, Липцы, Великие Проходы и Волчанск.
Потери ВС РФ, по данным Генштаба, на сегодняшний день такие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: атаки, бои, война, генштаб;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 08:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне пытались наступать восемь раз, передает Генштаб ВСУ.".