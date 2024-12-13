Семь населенных пунктов области обстреляли оккупанты за сутки – Генштаб

На Харьковском направлении россияне пытались наступать восемь раз, передает Генштаб ВСУ.

Украинские защитники сдерживали наступление врага около Волчанска, Глубокого и Старицы. На Купянщине также зафиксировали восемь боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Загрызового, Двуречной и Лозовой», – добавили в ГШ.

Также оккупанты сбросили авиабомбы на Высокую Яругу, Лозовую, Гоптовку, Цуповку, Липцы, Великие Проходы и Волчанск.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба, на сегодняшний день такие: