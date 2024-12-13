Live
  • Пт 13.12.2024
  • Харьков  -4°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

Семь населенных пунктов области обстреляли оккупанты за сутки – Генштаб

Украина 08:42   13.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Семь населенных пунктов области обстреляли оккупанты за сутки – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне пытались наступать восемь раз, передает Генштаб ВСУ.

Украинские защитники сдерживали наступление врага около Волчанска, Глубокого и Старицы. На Купянщине также зафиксировали восемь боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Загрызового, Двуречной и Лозовой», – добавили в ГШ.

Также оккупанты сбросили авиабомбы на Высокую Яругу, Лозовую, Гоптовку, Цуповку, Липцы, Великие Проходы и Волчанск.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба, на сегодняшний день такие:

Читайте также: Синегубов: дрон, который ночью упал на многоэтажку, ликвидировала ПВО

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы прозвучали в Харьковском районе — Терехов и Синегубов о «прилете»
Взрывы прозвучали в Харьковском районе — Терехов и Синегубов о «прилете»
13.12.2024, 06:42
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда
12.12.2024, 19:42
Воздушная тревога в Украине — РФ атакует ракетами энергетику (обновляется)
Воздушная тревога в Украине — РФ атакует ракетами энергетику (обновляется)
13.12.2024, 08:44
Ночью в Харькове звучали взрывы — БПЛА упал на пятиэтажку, возник пожар
Ночью в Харькове звучали взрывы — БПЛА упал на пятиэтажку, возник пожар
13.12.2024, 07:04
Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде
Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде
13.12.2024, 08:46
Семь населенных пунктов области обстреляли оккупанты за сутки – Генштаб
Семь населенных пунктов области обстреляли оккупанты за сутки – Генштаб
13.12.2024, 08:42

Новости по теме:

16:52
Где «прилетели» вражеские КАБы на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ
16:51
Шесть боев продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях – ГШ на 16:00
10:22
«Выбили противника из плацдарма»: над правым берегом Оскола – флаги Украины
16:40
Оккупанты тщетно атаковали оборонные рубежи на севере Харьковщины — Генштаб
08:26
Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине

Вы читали новость: «Семь населенных пунктов области обстреляли оккупанты за сутки – Генштаб»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне пытались наступать восемь раз, передает Генштаб ВСУ.".